Leipzig - Nationalspielerin Giovanna Hoffmann wird den Fußball-Bundesligisten RB Leipzig in diesem Sommer verlassen. Das teilte der Verein mit. Die 27-Jährige, die in Leipzig den Sprung in die deutsche Nationalmannschaft schaffte, will ihren auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

„Meinen Vertrag nicht zu verlängern, ist mir unglaublich schwergefallen, aber manchmal kommen Chancen im Fußball kein zweites Mal“, sagte Hoffmann, die sich am 6. Spieltag gegen SGS Essen einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Im Sommer 2024 war sie vom SC Freiburg nach Leipzig gewechselt. „Mir wurde von Anfang an sehr viel Vertrauen und Wertschätzung entgegengebracht, obwohl meine Karriere vor dem Wechsel eher ins Stocken geraten ist“, sagte die Stürmerin. Zahlreiche Erstligisten haben zuletzt Interesse bekundet.

Kadowaki wird nach Japan ausgeliehen

Auch Mai Kadowaki geht. Sie wird ab sofort an RB Ōmiya Ardija in die japanische WE League ausgeliehen. Die 24-Jährige war erst im Januar 2025 vom schwedischen Meister FC Rosengard zu RB gewechselt. Für die RBL-Frauen kam sie seitdem auf 18 Einsätze in der Bundesliga sowie zwei Partien im DFB-Pokal. Im Pokal erzielte sie zwei Treffer gegen Andernach, in der Bundesliga bereitete sie insgesamt einen Treffer vor.