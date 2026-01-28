Hannovers Trainer Christian Titz steht vor der Rückkehr zu seinem alten Arbeitgeber Magdeburg. Der Club hat ihm viel zu verdanken

Hannover - Zum ersten Mal nach seinem Wechsel vom 1. FC Magdeburg zu Hannover 96 kehrt Trainer Christian Titz an seine alte Wirkungsstätte zurück. „Das war lange Zeit mein Heimstadion gewesen. Ich werde viele alte Bekannte treffen“, sagte der 54-Jährige vor der Partie am Freitag (18.30 Uhr/Sky) in der 2. Fußball-Bundesliga.

Titz trainierte den Club aus Sachsen-Anhalt zwischen Februar 2021 und dem vergangenen Sommer. Zunächst hatte er den damals kriselnden Verein in der 3. Liga übernommen, einige Monate später vor dem Abstieg bewahrt und 2022 den Aufstieg gefeiert. Er treffe auf eine Mannschaft, in der er noch viele Spieler kenne. „Also ich freue mich auf das Spiel“, bekräftigte der 96-Coach.

Nach einem erfolglosen Saisonstart hat sich die Magdeburger Mannschaft unter der Regie von Trainer Petrik Sander gefangen und in den vergangenen fünf Spielen dreimal gewonnen und nur eine Niederlage kassiert. „Das wird keine leichte Aufgabe sein, weil wir wissen, dass wir auf einen sehr spielstarken Gegner treffen“, warnte Titz.