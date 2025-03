Wer hat diese Zivilfahrzeuge der Polizei Bremen in Brand gesteckt? (Archivbild)

Bremen - Nach einem Brandanschlag auf mehrere Zivilfahrzeuge der Polizei Bremen ist ein mögliches Bekennerschreiben aufgetaucht. Es werde auf Echtheit überprüft, teilte eine Polizeisprecherin in Bremen mit.

In der Nacht zu Montag waren vor einer Polizeiwache zwei Zivilfahrzeuge von Beamten in Brand gesetzt worden. An einem dritten Fahrzeug hatte die Feuerwehr die brennenden Reifen löschen können. Ein viertes Auto wurde durch die Hitzeeinwirkung beschädigt.

Noch in der Nacht hatte die Polizei dann neun Verdächtige im Alter von 15 bis 24 Jahren festgenommen. Sie kamen wieder auf freien Fuß, gegen sie wird ermittelt. Es werde geprüft, ob es für die Tat einen politischen Hintergrund gibt, hieß es zudem zu Wochenbeginn.

Unterdessen ist ein Bekennerschreiben im Internet aufgetaucht. Ob es echt ist und im Zusammenhang mit den bisherigen neun Tatverdächtigen steht, sei noch unklar, so die Polizei. Sie bittet weiterhin mögliche Zeugen der Brandstiftung sich zu melden.

Das Bekennerschreiben wurde auf einer linken Internetplattform hochgeladen. Es seien die „falschen Leute“ festgenommen worden, heißt es darin. Den Anschlag bezeichneten die Autoren als Akt des Widerstands gegen eine weitere militärische Aufrüstung in Deutschland.