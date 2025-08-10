Saalfeld - Innerhalb kurzer Zeit sind zwei Bekannte bei Rudolstadt nacheinander mit ihren Autos im Straßengraben gelandet. Zunächst unterschätzte der vorausfahrende 33-Jährige eine starke Linkskurve und kam im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mit zu hohem Tempo nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei über den Fall vom Samstagabend schrieb. Er touchierte mit seinem Auto einen Baum und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Dabei erlitt die Beifahrerin leichte Verletzungen - deshalb wurde gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Hinter dem Unfallfahrer fuhr ein 23-jähriger Bekannter. Dieser schätzte den Kurvenverlauf ebenfalls falsch ein und folgte dem Vorausfahrenden in den Straßengraben. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Mannes ergab sich der Verdacht, dass er berauscht hinter dem Steuer saß. Folglich werde nun auch gegen den Bekannten ermittelt, hieß es von der Polizei.