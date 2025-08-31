Sonnige Aussichten zum Herbstbeginn in Sachsen: Während im Westen Regen erwartet wird, dürfen sich der Osten und Südosten noch einmal auf bestes Sommerwetter freuen.

Während in anderen Bundesländern der Herbst mit Regen einzieht, bleibt es in Sachsen sommerlich. (Archivbild)

Dresden/Offenbach - Der meteorologische Herbstanfang beschert dem Osten des Landes noch einmal sonniges Sommerwetter. Während von Westen her teils kräftiger schauerartiger Regen heranzieht, gibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im Osten und Südosten nochmals bestes Sommerwetter. Die Temperaturen klettern am Montag gebietsweise erneut auf Werte von mehr als 25 Grad Celsius.

Dann wird es allerdings wechselhaft: Teils länger anhaltende Regenfälle erreichen am Dienstag den Osten des Landes, bevor hier am Mittwoch erneut die größten Chancen auf Sonne bestehen.