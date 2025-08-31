weather heiter
  3. Motorradunfall: 60-Jähriger stirbt bei Motorradunfall in Wandlitz

Motorradunfall 60-Jähriger stirbt bei Motorradunfall in Wandlitz

Zu schnell unterwegs war ein 60-jähriger Motorradfahrer. Er rutschte weg und knallte gegen einen Baum. Den Unfall überlebte er nicht.

Von dpa 31.08.2025, 14:55
Ein 60-Jähriger ist bei einem Unfall gestorben. (Archivbild) Stefan Puchner/dpa

Wandlitz - Ein 60-jähriger Motorradfahrer ist in Wandlitz (Landkreis Wandlitz) mit seinem Fahrzeug gestürzt und an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Mann sei „mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit“ unterwegs gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. In einer leichten Linkskurve sei er gestürzt und von der Fahrbahn gerutscht. Kurz darauf kollidierte er mit einem Straßenbaum. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt.