Berlin - Bei der Verfolgung mutmaßlicher Einbrecher ist in Berlin-Biesdorf ein Jugendlicher von den Flüchtenden verletzt worden. Der 17-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach war eine 41-Jährige mit ihren Kindern am Dienstagnachmittag am Hadubrandweg nach Hause gekommen. Vor dem Grundstück stand demnach ein Mann, der floh, als ihn der 17-jährige Sohn der Frau ansprechen wollte.

Auch zwei weitere Unbekannte, die sich auf dem Grundstück aufhielten, versuchten zu entkommen. Einer von ihnen kletterte laut Polizei über den Gartenzaun zum Nachbargrundstück und verletzte den 17-Jährige durch Schüsse aus einer Waffe mit Farbkugeln im Gesicht und an einer Hand. Als der Sohn den dritten Tatverdächtigen festhalten wollte, soll er von dem mit der Faust gegen den Kopf geschlagen worden sein. Die mutmaßlichen Einbrecher sollen mehrere Räume des Hauses durchwühlt und Bargeld gestohlen haben.