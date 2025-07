Die Menschen in Berlin und Brandenburg sollten vorerst nicht auf ihren Regenschirm verzichten. Doch die Sonne lässt nicht lang auf sich warten.

Schauer bringen in den nächsten zwei Tagen örtlich Regen, bis sich die Sonne ihre Bahn durch die Wolkendecke bricht. (Symbolbild)

Berlin/Potsdam - In den nächsten Tagen bleibt es in Berlin und Brandenburg zunächst wechselhaft. Bis zum Ende der Arbeitswoche wird es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) jedoch wieder trockener und wärmer - mit Werten bis zu 26 Grad.

Am heutigen Dienstag ist es zunächst bewölkt. Mit kurzen Pausen regnet es bei Werten zwischen 20 und 22 Grad vereinzelt. Dabei weht ein leichter bis böiger Wind. Auch in der Nacht zu Mittwoch kann es nach wie vor örtlich Regenschauer geben, hieß es vom DWD.

Doch freundlichere Aussichten lassen nicht lang auf sich warten: Am Mittwoch hängt zunächst noch eine dichte Wolkendecke über der Hauptstadtregion, die lokal weiter zu Schauern führt. Die Höchstwerte liegen bei 23 Grad. In der Nacht zu Donnerstag lockert es dann auf und der Regen zieht ab. Am Donnerstag selbst bleibt es bei sommerlichen 23 bis 26 Grad weitestgehend trocken - nur einzelne Wolken verdecken die Sicht auf den Himmel.