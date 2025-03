Niedersachsens Innenministerin sitzt für die SPD bei den Koalitionsgesprächen im Bund mit am Verhandlungstisch. Dort trifft sie auf mehrere Amtskollegen.

Behrens hofft auf schnelle Einigung in Koalitionsverhandlung

Hannover - Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens hofft bei den Koalitionsverhandlungen im Bund auf eine zügige Verständigung zur Innenpolitik. „Ich hoffe, dass wir schnell zusammenfinden“, sagte die SPD-Politikerin, die der Arbeitsgruppe „Innen, Recht, Migration und Integration“ angehört.

In der Arbeitsgruppe sind mit Armin Schuster (Sachsen/CDU), Roman Poseck (Hessen/CDU) und Andy Grote (Hamburg/SPD) weitere Landesminister vertreten. Von der Innenministerkonferenz kennen diese das Prinzip der Einstimmigkeit, sagte Behrens. Dort werde so lange diskutiert, bis man einen gemeinsamen Weg gefunden habe. „Das wäre auch mein Ziel für die Arbeit am Koalitionsvertrag.“

Die Steuerungsgruppe bei den Verhandlungen gebe einen sehr strikten Zeitplan vor. „Das heißt, wir müssen bis Ende nächster Woche fertig sein, was die inhaltliche Beschreibung angeht“, sagte Behrens. „Ich hoffe, dass das gelingt, aber bin ganz zuversichtlich, dass wir das hinbekommen.“