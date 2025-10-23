Kein Weihnachtsbaum-Riese mehr auf dem Markt: Warum die Stadt Beelitz auf handlichere Exemplare rund ums Fest setzt.

Die Stadt Beelitz spart an Weihnachtsbäumen: Die Exemplare für die Marktplätze fallen in diesem Jahr kleiner aus. (Archivbild)

Beelitz - Mancher Weihnachtsbaum als Zierde auf städtischen Weihnachtsmärkten sorgte wegen seiner XXL-Ausmaße schon für Pannen beim Transport. Die Stadt Beelitz verzichtet in diesem Jahr auf Weihnachtsbaum-Riesen - aber aus Spargründen.

Grund seien die Kosten von mehreren Tausend Euro, die durch den Einsatz von Spezialfirmen für den Transport und das Aufstellen der Bäume entstehen, teilte die Verwaltung mit. „Diese Einsparungen sind derzeit leider nötig, sie werden die vorweihnachtliche Stimmung hoffentlich kaum beeinträchtigen“, sagte Bürgermeister Bernhard Knuth (Unabhängiges Kommunalbündnis).

Festliche Adventsbeleuchtung bleibt bestehen

Die Weihnachtsbäume fielen jetzt kleiner aus als in den Vorjahren, so dass die Bauhofmitarbeiter sie mit ihrer vorhandenen Technik platzieren könnten. Die festliche Adventsbeleuchtung werde in Beelitz aber wie gewohnt erhalten bleiben und nach dem Totensonntag (23. November) eingeschaltet.

In vielen Städten Deutschlands werden große Weihnachtsbäume aufgestellt, die mehr als 10 Meter hoch sind, teils auch über 20 Meter. In Berlin ging aber immer mal was schief mit den Weihnachtsbaum-Riesen für bekannte Plätze der Hauptstadt. Der Transport einer 22 Meter hohen Tanne per Tieflader passte vor Jahren nicht durch einen Tunnel.