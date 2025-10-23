Im Wedding versucht die Polizei, ein gestohlenes Auto zu stoppen. Der Fahrer flüchtet, stößt dabei mehrmals mit Polizeiautos zusammen und fährt auf die Einsatzkräfte zu.

Berlin - In Berlin-Wedding haben sich zwei Männer in der Nacht zum Donnerstag mit einem gestohlenen Fahrzeug eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Einsatzkräften sei gegen 1.30 Uhr ein gestohlenes Auto am Louise-Schröder-Platz aufgefallen, teilte die Polizei mit. Als sie das Fahrzeug stoppen wollten, habe der Fahrer vor- und zurückgesetzt, zwei Polizeiautos gerammt und sei auf die Beamten zugefahren.

Daraufhin habe ein Polizist einen Schuss auf das Auto abgegeben. Der Fahrer flüchtete dennoch weiter. Die Verfolgung endete an der Iranischen Straße mit einem weiteren Zusammenstoß mit einem Polizeifahrzeug.

Der Fahrer und sein Begleiter wurden leicht verletzt und festgenommen. Durch die abgegebenen Schüsse wurde laut Polizeiangaben niemand verletzt.