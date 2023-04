Leipzig - Der Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Freitag wird auch den Zugverkehr in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erheblich beeinträchtigen. Regionale Besonderheiten seien allerdings erst am Freitag abzuschätzen, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die Beschäftigten sollen am Freitag von 3.00 bis 11.00 Uhr bundesweit ihre Arbeit niederlegen. Betroffen sind der Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn und anderer Eisenbahnunternehmen, die aktuell mit der Gewerkschaft über einen neuen Tarifvertrag verhandeln.

Auch im Vogtland seien die Einschränkungen des Warnstreiks laut Verkehrsverbund Vogtland noch nicht genau absehbar, gerechnet werde aber mit Auswirkungen auf das Vogtlandnetz „vergleichbar mit denen am 27. März“, hieß es. Damals wurde bundesweit auch der Luftverkehr bestreikt. Die Schülerbeförderung im Vogtlandnetz sei über Schul- und Linienbusse sichergestellt, hieß es.

Die Länderbahn rechnet damit, dass sich die Warnstreiks auf ihre Zugverbindungen in Sachsen und Bayern auswirken werden. Das liege daran, dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DB Netz AG zum Ausstand aufgerufen seien. Man erwarte einen „nahezu vollständigen Stillstand“. Die Länderbahn riet Fahrgästen von Reisen am Freitagvormittag ab.