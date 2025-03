München - Der deutsche Basketball-Meister Bayern München hat im Spitzenspiel gegen ratiopharm Ulm die Tabellenspitze in der Bundesliga zurückerobert. Die Bayern gewannen im Nachholspiel des 14. Spieltages gegen den bisherigen Liga-Spitzenreiter mit 70:62 (28:30) und überholten die Spatzen. Beste Werfer im BMW Park waren vor 6500 Zuschauern für München Johannes Voigtmann und Carsen Edwards mit je zehn Punkten sowie der Ulmer Nelson Weidmann mit 15 Zählern.

Die Bayern sind damit nach der Niederlage zuletzt in Bamberg zurück in der Erfolgsspur. Für sie war es der 16. Sieg bei sechs Niederlagen. Ulm steht bei der gleichen Anzahl an Siegen, hat aber sieben Niederlagen auf dem Konto. Am 8. April treffen beide Mannschaften in Ulm erneut aufeinander.

München am Ende treffsicherer und disziplinierter

Beide Teams waren noch am Freitagabend im Einsatz. Ulm siegte in der Bundesliga in Vechta, München verlor in der Euroleague gegen Istanbul. Dennoch begannen beide Mannschaften schwungvoll. Vor allem in der Defensive standen sie sicher, ließen nur wenig Würfe zu. Die Quote bei den Zweipunktwürfen war ausgeglichen. Wie auch die jenseits der Dreierlinie, dabei offenbarten sowohl München als auch Ulm extreme Schwächen.

Nach zwei ausgeglichenen, aber offensiv schwachen Vierteln, erwischten die Gäste den besseren Start und konnten sich etwas absetzen. Doch die Bayern konterten ausgerechnet mit zwei Dreiern nacheinander. Dennoch blieb die Partie im Angriff niveauarm. In einem schwachen Bundesliga-Spiel gewannen die Hausherren dank ihrer genutzten zweiten Chancen. Ulm leistete sich insgesamt 18 Ballverluste und ließ zu viele offensive Rebounds zu.