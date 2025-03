Gedenken an den „Kaiser“

Witwe Heidi Beckenbauer und Sohn Joel sorgten für einen emotionalen Moment in der Halle.

Heidi Beckenbauer und Sohn Joel haben beim Legenden-Turnier des FC Bayern München zum Gedenken an Franz Beckenbauer für besondere Emotionen gesorgt. „Der ganze Körper bekommt eine Gänsehaut", sagte Joel Beckenbauer beim vom FC Bayern gewonnenen Turnier am Hallen-Mikrofon. „Ich habe meinen Vater ja nie live spielen sehen. Es ist unglaublich, in wie vielen Herzen er weiterlebt."

Im Endspiel besiegten die Münchner Altstars durch Tore von Giovane Elber (2), Mark van Bommel und Rafinha die Auswahl von Real Madrid um Torwart-Idol Iker Casillas mit 4:0. Dritter wurde der von Krassimir Balakow trainierte VfB Stuttgart vor Borussia Dortmund um 2014er-Weltmeister Kevin Großkreutz.

Beckenbauer-Witwe: „Danke von Herzen“

Das Turnier im ausverkauften SAP Garden vor rund 10.000 Zuschauer fand im Rahmen des 125-jährigen Vereinsjubiläums des FC Bayern München statt. „Wir wollen mit diesem Fest des Fußballs das Jubiläum unseres Clubs mit dem Gedenken an Franz Beckenbauer verbinden“, sagte Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

Vereinspräsident Herbert Hainer überreichte Heidi Beckenbauer und Sohn Joel symbolisch einen Scheck über 75.000 Euro. Die Erlöse kommen der Franz-Beckenbauer-Stiftung zugute. Sie unterstützt nach eigenen Angaben seit über vier Jahrzehnten Menschen mit Behinderung und Personen, die krank oder unverschuldet in Not geraten sind. „Ich bin sicher, dass Franz zugeguckt hat. Das hätte ihm gefallen“, sagte Hainer.

Die deutsche Fußball-Lichtgestalt Beckenbauer war am 7. Januar 2024 im Alter von 78 Jahren gestorben. „Unsere Aufgabe ist, sein Vermächtnis in die Welt zu tragen. Es ist unglaublich, wie viele Menschen da sind und die Stiftung unterstützen“, sagte Joel Beckenbauer.

Die ergriffene Witwe Heidi Beckenbauer dankte dem FC Bayern für das Turnier zu „Ehren von Franz“. Es sei „fantastisch“, was der Verein zu Ehren ihres gestorbenen Mannes mache, sagte sie. „Vielen Dank von Herzen.“

Matthäus: „Ich glaube, dass Franz von oben zuschaut“

Auch die Fußball-Legenden erinnerten an die „Lichtgestalt“. Rekordnationalspieler und Beckenbauer-Freund Lothar Matthäus wollte es sich auf keinen Fall nehmen lassen, „einem der Größten des Fußballs die Ehre zu erweisen“, sagte Matthäus. „Ich glaube, dass Franz Beckenbauer von oben zuschaut und sich freut, dass so viele Menschen erschienen sind.“

Der frühere Bayern- und Nationalmannschaftskapitän Philipp Lahm freute sich über den Erfolg der von ihm trainierten Münchner. „Franz Beckenbauer hat für den deutschen Fußball so viel getan wie kein anderer“, sagte Lahm.