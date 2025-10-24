Ein Sturmtief liegt über der Nordseeküste. Ein Baum wird von den heftigen Böen erfasst und stürzt auf eine Autobahn in Niedersachsen. Welche Auswirkungen das auf den Verkehr hatte.

Die Polizei sperrt eine Autobahn, nachdem ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt ist. (Symbolbild)

Bad Zwischenahn - Ein Baum ist durch einen Sturm auf die Autobahn 28 bei Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) gestürzt. Die Fahrbahn habe in der Nacht zwischen den Ausfahrten Bad Zwischenahn West und Zwischenahner Meer in beide Richtungen voll gesperrt werden müssen, sagte eine Polizeisprecherin. Verletzt wurde niemand.

Die Auswirkungen auf den Verkehr seien minimal gewesen, da in der Nacht kaum Autos unterwegs waren. Die Sperrung sei inzwischen wieder aufgehoben.