Ganz offen hatte Ben Zucker über seine Sucht gesprochen. Jetzt trinkt der Schlagersänger keinen Alkohol mehr und fühlt sich „richtig gut“. Was ihn motiviert, nüchtern zu bleiben.

Berlin - Schlagersänger Ben Zucker verzichtet seit einigen Wochen auf Alkohol. „Seit 50 Tagen bin ich trocken und es fühlt sich richtig gut an“, sagte der 42-Jährige zur „Bild“. Seit seiner Abstinenz sei er wieder im Training und habe „schon zehn Kilo verloren“. Das motiviere ihn, „diesen gesunden Weg weiterzugehen“.

Im Sommer hatte Zucker („Na und?!“) offen über seinen Alkoholismus gesprochen, sich als „alkoholkrank“ bezeichnet. Komplett aufgehört zu trinken hatte er zu diesem Zeitpunkt nicht, trank weiterhin „Wodka auf Eis als Belohnung nach einem Konzert oder wenn ich zur Ruhe komme“. Jetzt stoße er mit Wasser an: „Natürlich ist es kein Highlight, mit Wasser anzustoßen – ehrlich gesagt, schmeckt anderes besser. Aber es tut mir gut, und das zählt.“

Täglich 10.000 Schritte und gesundes Essen

Es sei eine „Herausforderung“ gewesen, den Alkohol hinter sich zu lassen, „aber ich wollte wieder zu meiner alten Form finden und bleibe dran“, so Zucker. Er laufe täglich 10.000 Schritte, esse gesund und mache Krafttraining. Er habe Alkohol oft als schnellen Ausweg gesehen. „Davon wollte ich loskommen – und das klappt gut, ohne mich zu sehr unter Druck zu setzen.“

Die Gefahr eines Rückfalls sehe er im Moment nicht, „weil ich gar kein Verlangen nach Alkohol habe“. Er bleibe bei seinem Plan und setze sich „kleine, erreichbare Ziele, um nüchtern zu bleiben“. Aktuell wolle er es bis Silvester schaffen, trocken zu bleiben. „Zu sagen "Ich trinke zehn Jahre nichts mehr", wäre unrealistisch. Ich weiß, dass das Thema mich mein Leben lang begleiten wird“, so der Sänger.

„Es war mir erst unangenehm“

Sein Alkoholproblem öffentlich zu machen habe ihm geholfen. „Klar, es war mir erst unangenehm, dass plötzlich jeder von meinem Alkoholproblem wusste. Stolz ist man darauf ja nicht. Aber es hilft mir, Verantwortung zu übernehmen – für mich, meine Familie, Freunde und Fans.“ In seinem Dorf spreche sich so etwas schnell herum, „und das hält mich wachsam“.