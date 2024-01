Hamburg - In Hamburg wollen am Mittwoch erneut Bauern mit ihren Treckern gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung auf die Straße gehen. Erwartet werden bis zu 100 Landmaschinen, die aus dem niedersächsischen Seevetal kommend am Nachmittag die südliche Stadtgrenze passieren wollen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Von dort aus soll die Trecker-Demo unter dem Motto „Landwirte kämpfen um ihre Zukunft“ bis in die Innenstadt führen, wo den Angaben zufolge am frühen Abend am Gänsemarkt eine Kundgebung geplant ist. Laut Polizei kann es im Verlauf der Demo südlich der Elbe, in der HafenCity und in der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen.