Braunschweig - Nach dem ersten von sieben möglichen Endspielen im Kampf um den Verbleib in der Basketball-Bundesliga ist der Abstieg der BG Göttingen bereits besiegelt. Im Niedersachsen-Derby bei den Löwen Braunschweig unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Mikko Riipinen mit 77:101 (45:49) und wird die Saison damit auf dem letzten Tabellenplatz beenden. Es ist für den Club der zweite Abstieg nach der Saison 2011/2012.

Für die BG war es die 25. Niederlage im 26. Spiel und die 18. in Folge. Auch ein zweiter Saisonerfolg hätte der BG am Ende aber nicht geholfen, da die Skyliners Frankfurt mit 76:70 über die Telekom Baskets Bonn triumphierten. Trotz der noch sechs ausstehenden Partien hätte Göttingen die Hessen aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs daher nicht mehr vom 16. Rang verdrängen können.

Deion Hammond ist bester Werfer der Göttinger

Göttingen war beim Play-off-Kandidaten im ersten Viertel schon klar in Rückstand geraten. Ferdinand Zylka erzielte per Korbleger das 22:11 für den Gastgeber, der auch im zweiten Abschnitt erst einmal effektiver agierte. Doch Göttingen gab sich nicht geschlagen und kämpfte sich Punkt um Punkt zurück in die Partie. Knapp zwei Minuten vor der Pause brachte Jimmy Boeheim sein Team per Dunking sogar kurzzeitig in Führung (42:41).

Braunschweig sorgte nach dem Seitenwechsel jedoch für klare Verhältnisse. Die dritten zehn Minuten verbuchten die Löwen mit 29:14 für sich. Damit war das Duell vorentschieden.

Im Schlussabschnitt fehlte es Göttingen schließlich an Mitteln und Möglichkeiten für ein erneutes Comeback. Bester Werfer aufseiten der „Veilchen“ war Deion Hammond (17 Punkte).