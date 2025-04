Berlin - Mit einem Baseballschläger und einer Metallstange soll ein 16-Jähriger von mehreren Angreifern im Böcklerpark in Kreuzberg attackiert worden sein. Er sei am späten Dienstagabend aus einer 10- bis 15-köpfigen Gruppe heraus angegriffen und unter anderem am Kopf verletzt worden, teilte die Polizei mit. Danach flüchtete er - wurde aber von der Gruppe eingeholt.

Die Angreifer sollen ihn dann erneut attackiert und mit einem vorgehaltenen Messer Geld von ihm gefordert haben. Nachdem er dieses übergeben hatte, konnte der Jugendliche erneut flüchten. Er versteckte sich auf dem Balkon eines Massagesalons, wie es hieß. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Täter flüchteten.

Der 16-Jährige hatte sich zusammen mit zwei jugendlichen Mädchen in dem Park aufgehalten, wie die Polizei mitteilte. Zunächst habe ihn ein Mann aus der Gruppe angesprochen. Kurz darauf soll er von mehreren Personen geschlagen worden sein. Die Polizei ermittelt wegen schwerer räuberischer Erpressung.