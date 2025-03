Bochum - Der Banner-Eklat beim Bundesliga-Spiel des VfL Bochum ist für den früheren Eintracht-Manager Fredi Bobic „reine Willkür“ der Frankfurter Fans. Eintracht Frankfurt habe nicht das erste Mal in den vergangenen Jahren in Bochum gespielt, die Eintracht-Anhänger seien sicher auch in den vergangenen Jahren im Bochumer Stadion gewesen.

„Und da war das eben nicht so. Also es ist Willkür, reine Willkür, zeigen vielleicht, wer der Stärkere ist und wie ich das Recht so sehe. Geht nicht, geht nicht“, sagte der frühere Fußball-Nationalspieler in der Talkrunde „Sky90“.

Zwayer drohte mit Spielabbruch

Das Bundesliga-Spiel VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt ist mit 50-minütiger Verspätung angepfiffen worden. Grund dafür war das altbekannte Bochumer Problem mit den Zaunfahnen. Ein Banner der SGE-Fans verdeckte im Gästebereich einen Fluchtweg und wurde trotz mehrmaliger Aufforderung des Stadionsprechers nicht entfernt. Schiedsrichter Felix Zwayer, der die Profis zunächst in die Kabinen zurückgeschickt hatte, hatte mit Spielabbruch gedroht.

„Zu Recht war das Ding kurz vor dem Spielabbruch. Ich bin sogar davon ausgegangen nach 45 Minuten, dass das Ding abgebrochen wird und Bochum mal wieder drei Punkte am Tisch kriegt, am grünen“, sagte Bobic. Damit spielte der 53-Jährige darauf an, dass den abstiegsbedrohten Bochumern nach dem Abbruch des Spiels beim 1. FC Union Berlin (1:1) wegen eines Feuerzeug-Wurfs auf Torhüter Patrick Drewes durch das Sportgericht ein Sieg und drei Punkte zugesprochen worden waren.

Eintracht-Vorstand: „Hätten es besser machen können“

Das Problem mit den Fluchttoren im Bochumer Stadion sei bekannt, sagte Bobic. Die Eintracht habe Fanbeauftragte, die dies den Anhängern bestimmt auch gesagt hätten. „Es sind immer spezielle Gruppierungen, die sich so das Recht zurechtmachen wollen, wie sie es immer gern haben wollen. Es geht halt nicht am Ende des Tages“, sagte der einstige Stürmer.

Eintracht-Vorstandsmitglied Philipp Reschke bestätigte am Sky-Mikrofon, dass den Fans das Thema bekannt gewesen sei. „Es wird jetzt zu klären sein, wie es im Detail dazu kommen konnte, dass dann eben doch diese Situation entstehen konnte. Die Fans, die Gruppen, die dafür verantwortlich sind, wir hätten es besser machen können“, sagte der Fanbeauftragte.

In Bochum hat es in den vergangenen anderthalb Jahren immer wieder Ärger mit Bannern von Gästefans gegeben. Im September 2023 war das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach mit zehnminütiger Verspätung angepfiffen worden. Im Januar 2024 stand auch die Partie gegen den VfB Stuttgart vor dem Abbruch. Damals war das Spiel rund eine Stunde lange unterbrochen gewesen.