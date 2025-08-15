Mit der Betrugsmasche eines falschen Polizisten locken zwei Täter einen Rentner in die Falle – bis die Polizei kommt. Ein Bankmitarbeiter hatte den richtigen Verdacht.

Wieder ging es um die Betrugsmasche mit einem angeblichen Polizisten. Aber dank eines aufmerksamen Bankmitarbeiters konnte die Polizei zwei mutmaßliche Betrüger fassen. (Symbolbild)

Berlin - Dank eines aufmerksamen Bankangestellten ist in Berlin-Reinickendorf ein Trickbetrug gescheitert. Die Polizei nahm zwei Verdächtige – eine 17-Jährige und einen 18-Jährigen – am Donnerstag im Ortsteil Heiligensee fest, wie sie mitteilte.

Die beiden mutmaßlichen Trickbetrüger brachten demnach mit der Masche eines angeblichen Polizisten einen 74-Jährigen dazu, Geld von der Bank abzuheben und an einen vereinbarten Ort zu bringen. Der Senior beobachtete dann nach Polizeiangaben, wie eine Unbekannte das Geld an sich nahm. Danach bekam der 74-Jährige wieder einen Anruf mit der erneuten Aufforderung, Geld abzuheben. Einem 58 Jahre alten Bankangestellten kam die Situation verdächtig vor. Er alarmierte die Polizei.

Die Polizei warnt seit langem vor den Maschen von Trickbetrügern, die sich als Polizisten ausgeben und ihren Opfern vortäuschen, ihr Vermögen sei durch Kriminelle in Gefahr. Bei einer anderen Methode behaupten die Ganoven, ein naher Verwandter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und es müsse eine Kaution gezahlt werden.