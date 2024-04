Leipzig - Im Kampf gegen den Betrug mit falschen Kurznachrichten über einen Messengerdienst hat die Leipziger Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. Den 17 bis 20 Jahre alten Männer wird eine Vielzahl von Betrugsfällen im gesamten Bundesgebiet zur Last gelegt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei der Festnahme in einem Hotelzimmer in Düsseldorf wurden zahlreiche Beweismittel und Bargeld sichergestellt.

Das Trio hatte demnach Zehntausende Nachrichten mit dem Inhalt „Hallo Papa, das ist meine neue Handynummer…“ an eine Vielzahl von Empfängern versendet. Kam es zu einer Kontaktaufnahme, forderten die Tatverdächtigen die Bezahlung dringender Rechnungen. In wie vielen Fällen es dann tatsächlich zu einer Zahlung kam, sei Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen, hieß es weiter.