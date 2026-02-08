Wegen durchtrennter Kabel fielen zwischen Bretleben und Sangerhausen Zugverbindungen aus. Nun hat die Bahn den Verkehr wieder aufgenommen.

Die Bahn hat den Zugverkehr nach der Störung zwischen Bretleben und Sangerhausen wieder aufgenommen. (Symbolbild)

Erfurt/Sangerhausen/Artern - Nach einer Störung zwischen dem Erfurter Hauptbahnhof und Sangerhausen in Sachsen-Anhalt hat die Bahn den Zugverkehr wieder aufgenommen. Das teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Morgen mit. Demnach fuhren die Regionalzüge bereits seit Samstagabend wieder auf der Strecke.

Grund für die Störung seien mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durchtrennte Signalkabel in geöffneten Kabelschächten nahe Artern (Kyffhäuserkreis) gewesen, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Bahn hatte die Bundespolizei am frühen Freitagnachmittag wegen der beschädigten Kabel alarmiert.

Die Bundespolizei nahm in der Nähe des Tatorts drei dringend Tatverdächtige vorläufig fest. Gegen die Männer im Alter von 23 bis 28 Jahren werde nun wegen der Störung öffentlicher Betriebe und Sachbeschädigung ermittelt.