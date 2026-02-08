Immer wieder kommt es zu Anschlägen auf die Infrastruktur - auch im kleineren Maßstab. Bei einem Fall in Hainichen in Mittelsachsen machte sich eine unbekannte Person an Sicherungen zu schaffen.

Hainichen - Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag in Hainichen (Landkreis Mittelsachsen) einen Stromverteiler aufgebrochen und sich so Zugriff auf Sicherungen verschafft. Mehrere davon seien beschädigt worden, teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Daraufhin sei es in Straßenzügen der Bahnhofstraße und des Oberen Stadtgrabens zu Stromausfällen gekommen.

Nach Angaben der Polizei sagte ein Zeuge aus, eine dunkelgekleidete Person an dem Stromverteilerkasten gesehen zu haben. Nach etwa zwei Stunden konnte der Strom wieder zugeschaltet werden. Der Sachschaden an dem Verteilerkasten wurde auf mindestens 5.000 Euro geschätzt. Wie viele Haushalte von dem nächtlichen Stromausfall betroffen waren, blieb unklar.