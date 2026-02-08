Die neue Woche startet größtenteils neblig und bedeckt. Es bleibt aber weitgehend trocken - und auch die Temperaturen steigen. Ganz gebannt ist die Glättegefahr aber noch nicht.

Bremen/Hannover - Zum Start in die neue Woche kommen mildere Temperaturen auf Niedersachsen und Bremen zu. Das Wetter wird meist neblig-trüb, größtenteils bleibt es aber trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auch am Sonntag bleibt es bedeckt, jedoch überwiegend regenfrei. Die Maximalwerte liegen zwischen 1 Grad im Wendland und 5 Grad in der Grafschaft Bentheim.

In der Nacht auf Montag bleibt es bewölkt und größtenteils trocken. In manchen Gebieten kann Nebel aufziehen. Stellenweise wird es glatt und leicht frostig, vor allem im Nordosten. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 1 Grad im Südwesten und auf den Inseln sowie minus 1 Grad in der Lüneburger Heide.

Überwiegend neblig und bedeckt

Der Montag zeigt sich ähnlich zum Vortag bedeckt und niederschlagsfrei. Gebietsweise wird es neblig-trüb, im Südwesten kann es vereinzelt auflockern. Die Tageshöchstwerte klettern auf 1 Grad im Wendland und erreichen bis zu 6 Grad in der Grafschaft Bentheim.

In der Nacht auf Dienstag bleibt es bewölkt und gebietsweise neblig. Die Minimalwerte liegen zwischen 0 und minus 3 Grad. Am Dienstag wird es milder und die Temperaturen steigen auf 2 bis 9 Grad an. Bei überwiegend starker Bewölkung kann es zwischenzeitlich auflockern.