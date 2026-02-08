Ein volllaufendes Sportboot löst im Hafen von Friedrichshagen einen Feuerwehreinsatz aus. Menschen sind nicht an Bord - dennoch wird es gefährlich.

Friedrichshagen - Auf dem Großen Müggelsee in Berlin-Friedrichshagen hat die Feuerwehr ein Sportboot vor dem Untergehen gerettet. Die Einsatzkräfte waren am Samstagabend alarmiert worden, nachdem Wasser in ein rund 15 Meter langes Sportboot eingedrungen war, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Boot lag an einem Steg im Hafen und drohte, aufgrund des Wassereinbruchs zu sinken.

An Bord waren keine Menschen, jedoch etwa 1.000 Liter Dieselkraftstoff, die bei einem Untergang in den See zu gelangen drohten. Die Einsatzkräfte pumpten das Wasser mit Tauchpumpen aus dem Boot. Als Ursache machten sie einen Kühlschrank aus, über den das Wasser in das Boot gelaufen war.

Insgesamt waren 38 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Das Boot konnte anschließend an den Besitzer übergeben werden.