Wegen einer Störung an der Huntebrücke müssen Reisende bei Oldenburg mit Verspätungen und Ausfällen rechnen. Was Reisende jetzt wissen sollten.

Oldenburg - Wegen einer Beschädigung an einer Brücke kommt es im Bereich Oldenburg zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Die Huntebrücke ist in den kommenden drei bis vier Wochen nur eingleisig und langsamer als üblich befahrbar, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Es komme zu Verspätungen und Ausfällen.

Betroffen sind den Angaben nach unter anderem Regio-S-Bahn-Verbindungen. Konkret werden die Linien RS3 und RS30 von Bremen über Oldenburg nach Wilhelmshaven beziehungsweise Bad Zwischenahn genannt. Auch der Regionalexpress (RE) 18 von Osnabrück nach Wilhelmshaven sei betroffen. Laut Deutscher Bahn kommt es darüber hinaus bei Fernverkehrszügen zwischen Bremen und Norddeich zu zehn Minuten längeren Fahrtzeiten.

Üblicherweise passieren nach Bahnangaben täglich mehr als 100 Züge das rund 70 Jahre alte Bauwerk. Der Zustand der Brücke werde täglich überprüft. Fahrgäste sollen sich vor Fahrtantritt über ihre Reise informieren.

Riss bei Instandsetzungsarbeiten entdeckt

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, fielen die Schäden bei planmäßigen Instandsetzungsarbeiten an der Eisenbahnklappbrücke auf. Demnach wurde im Trägerteil eines Gegengewichts der Brücke ein Riss entdeckt. Aus Sicherheitsgründen könne nur noch ein Gleis mit einer Geschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde genutzt werden.

Auch der Schiffsverkehr über die Hunte werde dadurch beeinträchtigt. Entgegenkommende Schiffe könnten den Bereich nur wechselseitig passieren. Die Brücke besteht aus zwei nach oben klappenden Elementen, die sich in der Flussmitte treffen. Eine der beiden Seite kann wegen des Schadens derzeit nicht geöffnet werden. Der Gehweg entlang der Brücke sei nicht beeinträchtigt.

Probleme auch bei zweiter Huntebrücke

Bei dem beschädigten Bauwerk handelt es sich übrigens nicht um die gleichnamige Huntebrücke bei Elsfleth einige Kilometer weiter östlich. Dort steht derzeit eine Behelfsbrücke, nachdem ein Binnenschiff die reguläre Eisenbahnbrücke beschädigt hatte. Auch die Behelfsbrücke wurde bereits bei einem Unfall mit einem Tankschiff beschädigt. Ein Neubau soll dort bis Ende 2027 oder Anfang 2028 fertig gestellt sein.