Bevor es im Gerichtssaal um die Vorwürfe gegen die Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette geht, singen Unterstützer für sie.

Verden - Aktivisten haben Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette beim Betreten des Gerichtssaals ein Geburtstagsständchen gesungen. Rund 20 Menschen im Publikum standen zur Begrüßung auf und stimmten „Happy Birthday“ an. Das Gericht im niedersächsischen Verden gratulierte Klette nicht zu ihrem 67. Geburtstag, sondern setzte den Prozess mit der Verlesung von Dokumenten fort.

Vor Prozessbeginn waren auf dem Gelände der zum Gerichtssaal umfunktionierten Reithalle laute Rufe zu hören. Aktivisten skandierten Parolen wie „Solidarität mit Daniela“ und „Freiheit für alle Gefangenen“. Rund 40 Unterstützerinnen und Unterstützer waren nach eigenen Angaben zuvor mit Bannern vom Bahnhof zum Gericht gelaufen. Sie hielten während der Verhandlung eine Kundgebung ab.

Wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage bestätigte, waren etwa 35 Personen am Morgen zu einer angemeldeten Versammlung unter dem Motto „Solidarität mit Daniela“ am Bahnhof zusammengekommen und zum Verhandlungsort gezogen.