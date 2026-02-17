In Magdeburg brennen am Abend Autos auf einem Güterzug. Das hat Auswirkungen bis nach Niedersachsen.

Magdeburg - Nach einem Brand ist die Bahnstrecke zwischen Braunschweig und Magdeburg gesperrt. Fernverkehrsreisende in der Region müssen mit Umleitungen und Teilausfällen rechnen, wie die Bahn mitteilte. Am Abend hatten auf einem Güterzug in Magdeburg mehrere geladene Autos gebrannt, wie die Polizei mitteilte.

In der Nacht konnte ein Gleis für den Verkehr freigeben werden, wie die Deutsche Bahn am Dienstagmorgen meldete. Es gebe aber weiterhin Verspätungen und Ausfälle. Noch sei unklar, wie lange diese anhalten werden.

Konkret betroffen sind nach Angaben der Bahn die Verbindungen Dresden-Stuttgart sowie Dresden-Norddeich. Bei der ersten Verbindung entfällt das Teilstück zwischen Dresden und Dortmund, bei der zweiten halten die Züge nicht in Braunschweig und Helmstedt und stattdessen in Stendal.