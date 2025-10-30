Neue Chancen für junge Leute in der Lausitz: Die Bahn bildet ab 2027 mehr als 350 Azubis aus – und das mitten im Wandel der Region.

Das ICE-Werk in Cottbus soll auch von der Ausbildungswerkstatt profitieren. (Archivbild)

Cottbus/Jänschwalde - Die Deutsche Bahn (DB) hat die Ausbildungswerkstatt des Energieunternehmens LEAG in Jänschwalde bei Cottbus übernommen. Damit sichere der Konzern mehr als 300 Auszubildenden in der Lausitz langfristige Perspektiven, teilte die DB mit. Ab 2027 sollen dort junge Menschen in technischen Berufen wie Elektroniker, Mechatroniker oder Industriemechaniker ausgebildet werden – auch für das neue ICE-Werk in Cottbus.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sprach von einem „Erfolg des Strukturwandels“. Der SPD-Politiker sagte: „Die offizielle Übernahme der Ausbildungswerkstatt verdeutlicht: Unser Nachwuchs hat eine gute Zukunft in der Lausitz!“ Die Region brauche dringend Arbeits- und Fachkräfte. Die DB baue ihr ICE-Instandhaltungswerk in Cottbus aus und werde dort Ende nächsten Jahres 1.200 Menschen beschäftigen.

DB-Personalvorstand Martin Seiler betonte, die Übernahme schaffe „echte Perspektiven“ und sei ein Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Region.