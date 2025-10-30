weather regenschauer
  3. 2. Fußball-Bundesliga: Hannover 96 im Spitzenspiel ohne Blank

Nach dem Derbysieg in Braunschweig will Hannover 96 in Elversberg nachlegen. Ein Spieler muss aber passen.

Von dpa 30.10.2025, 13:17
Hendry Blank (r) fehlt Hannover 96 in Elversberg. (Archivilbd)
Hendry Blank (r) fehlt Hannover 96 in Elversberg. (Archivilbd) Gregor Fischer/dpa

Hannover - Hannover 96 muss im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga bei der SV Elversberg auf Abwehrspieler Hendry Blank verzichten. Der 21-Jährige fällt für die Partie am Freitag (18.30 Uhr/Sky) wegen einer Innenbandzerrung im Knie aus. Blank, der in dieser Saison bislang acht Zweitligaspiele für die Niedersachsen bestritt, hatte sich die Verletzung am Mittwoch im Training zugezogen.