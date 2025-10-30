Süßes oder Saures – verkleidet als Geister oder Monster wollen Kids Erwachsene erschrecken. Weniger spaßig sind andere Aktivitäten: Böller-, Flaschen- oder Eierwürfe sorgen regelmäßig für Ärger.

Die Berliner Polizei ist auch in diesem Jahr zu Halloween verstärkt in der Stadt unterwegs. (Symbolbild)

Berlin - Die Berliner Polizei wird auch in diesem Jahr verstärkt in der Halloween-Nacht im Stadtgebiet unterwegs sein. Aufgrund der Erfahrungen aus den vergangenen Jahren konzentrieren sich die polizeilichen Maßnahmen dabei auf bestimmte Bereiche, wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Dazu zählen den Angaben zufolge Orte wie die High-Deck-Siedlung und die Gropiusstadt in Neukölln, die Pallasstraße in Schöneberg sowie Gegenden in Moabit. Wie viele Polizistinnen und Polizisten an diesem Freitag im Einsatz sein werden, machte die Sprecherin keine Angaben. Die Planung für den Einsatz am 31. Oktober liefe noch.

Einsatzkräfte mit Feuerwerk attackiert

Wie schon in den Vorjahren kam es im vergangenen Jahr zu zahlreichen Polizei-Einsätzen in der Halloween-Nacht. Rund 130 Menschen wurden nach damaligen Angaben vorübergehend festgenommen. Schwerpunkte waren Straßen im Wedding, in Schöneberg und Kreuzberg sowie im Norden Neuköllns, in Gropiusstadt und Märkischem Viertel.

Nach damaligen Polizeiangaben waren 2024 bis zu 800 Beamtinnen und Beamte zusätzlich im Einsatz. Dabei wurden sie sowie Feuerwehrleute vereinzelt von Gruppen – meist Kindern und Jugendlichen – mit Pyrotechnik attackiert. Im gesamten Stadtgebiet wurden Feuerwerk und Böller gezündet.