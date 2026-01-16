Maskiert und schwarz gekleidet soll der Räuber gewesen sein. Was sonst über die Tat bekannt ist.

Werpeloh - Ein Unbekannter hat in Werpeloh (Landkreis Emsland) eine Bäckerei überfallen und eine Verkäuferin bedroht. Der Täter habe mutmaßlich eine Schusswaffe bei sich gehabt, teilte die Polizei mit. Er forderte bei dem Überfall am Donnerstagnachmittag die Herausgabe von Bargeld und flüchtete anschließend.

Nach Angaben der Polizei war der Mann zu Fuß unterwegs. Die 50 Jahre alte Verkäuferin blieb unverletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der Mann sei etwa 1,75 Meter groß und kräftig gewesen. Er habe schwarze Kleidung getragen und sei maskiert gewesen.