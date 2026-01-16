Für den Nahverkehr haben die Tarifverhandlungen begonnen. Die Gewerkschaft will mit einem Warnstreik ein Zeichen setzen. Straßenbahnen und Busse fahren trotzdem.

Verdi hat zu einem Warnstreik bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB) aufgerufen. (Archivbild)

Magdeburg - Der Warnstreik im Magdeburger Nahverkehr hat keine Auswirkungen für Fahrgäste. Die Straßenbahnen und Busse der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) sind regulär im Einsatz, wie ein Sprecher mitteilte. Die Streikbeteiligung sei wie erwartet gering.

Forderung nach 35-Stunden-Woche

Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten der MVB für Freitag zu einem Warnstreik aufgerufen. Die erste Runde der Verhandlungen zum Tarifvertrag für den öffentlichen Nahverkehr war am Mittwoch ergebnislos geblieben.

Verdi fordert eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Der Kommunale Arbeitsgeberverband (KAV) Sachsen-Anhalt lehnt dies als „maßlos“ ab.

In Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen wird für knapp 20 Nahverkehrsbetriebe verhandelt - in allen drei Ländern einzeln.

Die Umsetzung der von Verdi geforderten Arbeitszeitabsenkung um drei Wochenstunden bedeutet laut KAV eine zusätzliche Entgeltsteigerung um 8,6 Prozent. Hinzu kommen demnach teils schon wirksame Entgeltsteigerungen von 10,5 Prozent im Zeitraum von Mai 2025 bis Mai 2026. Damit summiere sich die Mehrbelastung für die Arbeitgeber auf mindestens 19,1 Prozent, hieß es.