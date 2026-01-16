In Ungarn wird einer Gruppe mutmaßlicher Antifa-Aktivisten der Prozess gemacht. Auch Maja T. ist darunter. In Berlin protestierten nun rund 130 Menschen gegen ihre Inhaftierung. Es kam zu Festnahmen.

Berlin - Bei einer Demonstration gegen die Inhaftierung der non-binären deutschen Person Maja T. hat die Polizei in Berlin drei Menschen kurzzeitig festgenommen. Man ermittle wegen zwei Fällen von gefährlicher Körperverletzung und einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, sagte eine Sprecherin der Polizei. Zudem habe es bei der Demo am Donnerstagabend etliche weitere Identitätsfeststellungen gegeben. Bei der Demo waren nach Polizeiinformationen rund 130 Leute anwesend. Zunächst hatte der „Tagesspiegel“ berichtet.

Gegen drei Menschen seien Strafermittlungsverfahren eingeleitet worden, führte die Sprecherin aus. Die Demo richtete sich gegen die Inhaftierung und den Prozess gegen Maja T. in Ungarn.

T. steht in Budapest wegen mutmaßlicher Körperverletzungen im Zuge von Protesten gegen Rechtsextreme im Februar 2023 vor Gericht. Der Person droht eine Verurteilung von bis zu 24 Jahren Haft. T. beklagt schlechte Haftbedingungen und trat deshalb im Juni in einen rund 40-tägigen Hungerstreik.

Maja T. war im Dezember 2023 in Berlin verhaftet und im Juni 2024 nach Ungarn ausgeliefert worden – obwohl Deutschlands Bundesverfassungsgericht dies untersagt hatte. Doch die Entscheidung war wenige Minuten zu spät gekommen. T. und die Anwälte verlangen die Rücküberstellung nach Deutschland – bisher vergeblich. Der Prozess begann im Februar 2025.