Die bulgarische Hellseherin Baba Wanga hat einige düstere Vorhersagen für das Jahr 2025 gemacht. Was sie angekündigt hat und womit sie so bekannt wurde.

Petrich (Bulgarien). - Was hält das Jahr 2025 für uns beziehungsweise die Menschheit bereit? Glaubt man der blinden Seherin Baba Wanga (†85), sieht es für 2025 nicht rosig aus.

Bereits zu Lebzeiten sorgte die Hellseherin mit ihren Visionen für Aufsehen. So soll sie beispielsweise den Tod von Prinzessin Diana (†36), den Zusammenbruch der Sowjetunion sowie die Terroranschläge vom 11. September 2001 vorhergesagt haben, berichtet Watson.de.

Erdbeben und Krieg: Baba Wangas Vorhersagen für das Jahr 2025

Für das Jahr 2025 hat sie einige düstere Vorhersagen parat: So soll sie beispielsweise ein verheerendes Erdbeben vorausgesagt haben. Angesichts der schrecklichen Katastrophe in Myanmar und Thailand wirkt ihre Prognose ziemlich real.

Bei dem Beben mit einer Stärke von 7,7 kamen bisher mindestens 2.000 Menschen ums Leben. Zufall?

Doch noch eine weitere düstere Prophezeiung macht Baba Wanga für 2025. Sie soll einen schweren Krieg in Europa "gesehen" haben. Angesichts des Ukraine-Krieges, der inzwischen bereits seit mehr als zwei Jahren andauert und bei dem derzeit kein Ende zu erwarten ist, sind das keine guten Aussichten.

Prophezeiungen ähnlich wie Nostradamus

Wie watson.de weiter ausführt, decken sich Baba Wangas Prophezeiungen teilweise mit denen von Nostradamus. Der Apotheker aus Frankreich lebte im 16. Jahrhundert und kündigte für 2025 ebenfalls einen großen Krieg in Europa an. Zudem warnte er vor einer Reihe verheerender Naturkatastrophen.

Bei aller Schwarzmalerei muss jedoch hinzugefügt werden, dass die Vorhersagen der Hellseherin nicht alle eingetreten sind. So hatte Baba Wanga beispielsweise den Ausbruch des Dritten Weltkrieges für 2010 vorhergesagt, und auch der Tod von Wladimir Putin, den sie für 2024 prophezeit hatte, trat nicht ein.

Wer war die blinde Hellsehrin Baba Wanga?

Baba Wanga, die als Wangelia Pandewa Guschterowa am 31. Januar 1911 in Ostromdscha geboren wurde, war als sogenannte „Seherin von Petritsch“ besonders in Jugoslawien und in der Sowjetunion bekannt.

Ihre erste öffentlich bekannte Prophezeiung soll sie Anfang April 1941 gemacht haben. Darin soll ihr ein „strahlender Reiter“ in mehreren Visionen offenbart haben, dass bald „schreckliche Dinge“ geschehen würden.

Um 1950 war Baba Wanga angeblich die beliebteste Person in ihrer Region und so bekannt, dass sie Leute aus ganz Bulgarien anzog. In den 1980er Jahren war es dann fast nicht möglich, ohne Beziehungen zu ihr zu gelangen. Die offizielle Wartezeit betrug ungefähr ein Jahr.

Im Laufe ihres Lebens erlangte sie somit den Ruf einer Seherin mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Sie starb am 11. August 1996 in Bulgarien.