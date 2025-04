Mit dem Rechtsruck wird die queere Community in Sachsen-Anhalt zur Zielscheibe: Die Zahl der Straftaten steigt. Regenbogenflaggen brennen, CSD-Teilnehmer werden verletzt. Wie Dragqueen „Patrischa Davis“ aus Wittenberg die Angriffe erlebt.

Attacken auf Queere in Sachsen-Anhalt

Es ist kurz vor seiner Schicht in einem Kaufhaus der Leipziger Innenstadt. Für das Gespräch eilt Patrick Merk in einem Café zum Tisch, legt seinen Mantel ab und legt im Grunde sofort los. „Inzwischen kann ich besser darüber sprechen, es prallt mehr ab.“ Aber die Kommentare hat er dennoch genau im Kopf. Sie stehen unter den Beiträgen seiner Tiktok-Clips, in denen er sich als Dragqueen zeigt. „Transe“ ist noch das Harmloseste. Aber da stehen auch diese Sätze: „Erhäng Dich“ oder „Wenn ich Dich treffe, bringe ich Dich um“ und „Sowas wie Du darf nicht auf die Straße“. Der 34-Jährige stammt aus Sachsen-Anhalt, vor einem Jahr ist er aus Wittenberg für eine Verkäufer-Ausbildung nach Leipzig gezogen. Er ist schwul und unter dem Namen „Patrischa Davis“ bekannt.