Drei Fahrzeuge wurden in der Nacht unweit der Justizvollzugsanstalt Plötzensee in Brand gesteckt. Tatverdächtige flohen unerkannt. Bereits am Dienstag standen Autos vor einem Gefängnis in Flammen.

Berlin - Mehrere Autos sind in Berlin in der Nacht zum Donnerstag in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, wie eine Sprecherin am Morgen mitteilte.

Kurz vor Mitternacht haben Tatverdächtige am Friedrich-Olbricht-Damm unweit der JVA Plötzensee drei Autos in Brand gesetzt. Die drei Personen waren demnach auf E-Scootern unterwegs. Bei einem vierten Fahrzeug hat sich der Brandsatz nicht entzündet. Die Verdächtigen flohen unerkannt. Alarmierte Feuerwehrkräfte löschten die Brände.

Bereits am Dienstagabend hatten im Umfeld der Justizvollzugsanstalt Heidering bei Großbeeren mehrere Autos gebrannt. Zeugen hatten das Feuer bemerkt und haben die Fahrzeuge vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Bislang wurden keine möglichen Tatverdächtigen festgestellt.

In der Nacht zum Donnerstag brachen auch an zwei Autos im Berliner Stadtteil Moabit ein Feuer aus. Eine Anwohnerin bemerkte die Rauchentwicklung an den parkenden Fahrzeugen in der Spenerstraße. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr begann eine Funkstreife der Polizei die beginnenden Brände zu löschen. Die Feuerwehrleute verhinderten, dass die Flammen in den Innenraum der Autos übergriff. Auch hier geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus.