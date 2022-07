Autofahrerin prallt gegen Baum und stirbt

Ostrhauderfehn - Bei einem Autounfall in Ostrhauderfehn im Landkreis Leer ist eine Frau gestorben - ihr Beifahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Die 26-Jährige sei in der Nacht auf Sonntag mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und auf dem Dach zum Liegen gekommen, teilte die Polizei mit. Sie starb noch an der Unfallstelle. Ihr 30 Jahre alter Beifahrer wurde aus dem Auto geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Warum die Frau mit ihrem Auto von der Straße abkam, war zunächst noch unklar.