Eine Frau kommt am frühen Freitagmorgen in Zwickau mit ihrem Auto von der Autobahn ab. Sie und ihr Beifahrer werden schwer verletzt.

Zwickau - Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 72 bei Zwickau schwer verletzt worden. Eine 47 Jahre alte Autofahrerin und ihr 41 Jahre alter Beifahrer kamen nach dem Unfall am frühen Freitagmorgen ins Krankenhaus, wie die Polizei Zwickau mitteilte. Die Frau kam laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab, prallte gegen die Schutzplanke und kam schließlich auf einer Wiese zum Stehen.

Die Polizei sperrte die Autobahn in Richtung Chemnitz ab. Die Vollsperrung dauerte bis in den Morgen an, ein Kran war demnach nötig, um das Fahrzeug zu bergen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 35.000 Euro.