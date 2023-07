Neukirchen/Pleiße - Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall in Neukirchen/Pleiße im Landkreis Zwickau eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die 62-Jährige fuhr am Sonntagmittag von Crimmitschau zum Ortsteil Dänkritz, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei kam sie erst nach rechts und dann nach links von der Straße ab. Sie verlor nach den Angaben die Kontrolle über ihr Auto. Der Wagen kippte um und kam auf der Seite zum Liegen. Die Fahrerin wurde eingeklemmt. Sie wurde von der Feuerwehr freigeschnitten und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Das Auto wurde abgeschleppt.