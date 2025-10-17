Ein Mann liefert sich im Berliner Westen mit der Polizei eine Verfolgungsjagd. Bevor er festgenommen wird, wirft er eine Waffe aus dem Fenster. Was ist zu dem Fall bislang bekannt?

Berlin - Ein bewaffneter Mann hat in Berlin-Charlottenburg versucht, der Polizei zu entkommen. Einsatzkräfte wollten den Wagen des 24 Jahre alten Verdächtigen am Donnerstagnachmittag auf dem Tegeler Weg kontrollieren, wie die Behörde mitteilte. Demnach wies der Wagen Mängel auf. Statt anzuhalten, beschleunigte der Mann sein Fahrzeug und fuhr davon.

Auf seiner Flucht stieß der Fahrer mit seinem Wagen laut Polizei gegen ein anderes Auto und fuhr über den Gehweg. Eine Passantin musste auf die Seite springen. An einer Auffahrt zur A100 fuhr das Auto in den Gegenverkehr, bevor sein Reifen platzte. Kurz darauf stieß der Wagen mit einem Kleintransporter zusammen und der Fahrer warf eine Schusswaffe aus dem Fenster, die auf einem Baustellenfahrzeug landete.

Autofahrer hatte auch Drogen dabei

Wenig später verließ er sein Auto und wurde festgenommen. Die Beamten entdeckten im Wagen eine 21-jährige Frau auf der Rückbank. Sie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Bei der anschließenden Fahrzeugdurchsuchung wurden Drogen und Bargeld sichergestellt. Auch die Waffe wurde beschlagnahmt.

Zu den Fragen, ob es sich bei dem Mann um einen Drogendealer handelte und warum er davonfuhr, machte die Polizei zunächst keine Angaben.