Die Fußgängerin wurde mit schweren Verletzungen an den Beinen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Berlin - Ein Autofahrer hat eine 72-Jährige beim Einparken in Berlin-Altglienicke (Treptow-Köpenick) überfahren. Die Frau wurde nach dem Unfall am Donnerstagnachmittag mit schweren Verletzungen an beiden Beinen ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei Berlin am Freitag mitteilte.

Der 44-Jährige habe die Frau beim Einparken in eine Parkbucht übersehen. Er gab laut Polizei an, einen Widerstand bemerkt zu haben. Er dachte demnach aber, es handele sich um Reste einer Feuerwerksbatterie. Deshalb sei er nicht stehen geblieben, sondern noch einmal vorwärtsgefahren. Erst dann hörte er den Angaben zufolge Schreie und bemerkte die auf dem Boden liegende Frau.