Wenige Meter vor dem Ortseingang Halle (Saale) kommt ein Auto von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Für den Fahrer kommt jede Hilfe zu spät.

Halle (Saale) - Bei einem Autounfall kurz vor dem Ortseingang von Halle (Saale) ist ein 43-Jähriger gestorben. Er war mit seinem Fahrzeug am Dienstagnachmittag auf einer Landstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, heißt es in einer Polizeimitteilung. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Weitere Menschen wurden demnach nicht verletzt.

Zur genauen Unfallursache gab es zunächst keine Informationen. Am Auto entstand ein Totalschaden.