Berlin - Ein Mann ist in Berlin-Friedrichshain von einer U-Bahn erfasst und verletzt worden. Nach Polizeiangaben fiel er gegen die anfahrende U-Bahn. Die Feuerwehr versorgte ihn am Dienstagabend zunächst vor Ort. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Seine Identität ist den Angaben nach bislang noch nicht bekannt. Der Unfall ereignete sich an der Samariterstraße.

Während der medizinischen Versorgung war der U-Bahn-Verkehr vorübergehend unterbrochen. Wenig später wurde der Betrieb wieder aufgenommen.