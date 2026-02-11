Nach dem Feuer in einer Halle in Schirgiswalde-Kirschau hat das Landratsamt die Warnmeldung aufgehoben. Nun gibt es auch Informationen zum verursachten Schaden.

Schirgiswalde-Kirschau - Nach dem Feuer in einer Halle in Schirgiswalde-Kirschau (Landkreis Bautzen) ist die Warnmeldung aufgehoben worden. Das bestätigte das Landratsamt auf Nachfrage.

Der Brand wurde laut Polizeiangaben in der Nacht gelöscht. Die Lagerhalle war vollständig niedergebrannt, sagte ein Sprecher. Es sei ein Schaden von etwa 155.000 Euro entstanden. Die Ursache des Feuers ist noch nicht geklärt, ein technischer Defekt sei nicht auszuschließen. In der Halle, die sich in Privatbesitz befand, wurden laut dem Polizeisprecher Fahrzeuge wie etwa Gabelstapler gelagert.

Das Landratsamt hatte die Anwohner im Umkreis von etwa 2,5 Kilometern vor starker Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung gewarnt. Fenster und Türen sollten geschlossen gehalten werden. Nach Polizeiangaben gab es keine Verletzten.