Ein 23-Jähriger verliert in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen und prallt gegen einen Baum. Die Feuerwehr befreit ihn aus dem Auto, der Mann wird lebensgefährlich verletzt.

Visbek - Ein 23-jähriger Autofahrer ist in Visbek (Landkreis Vechta) bei einem Zusammenstoß mit einem Baum lebensgefährlich verletzt worden. Sanitäter brachten ihn in der Nacht zum Sonntag mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Der junge Mann kam den Angaben zufolge in der Nacht mit seinem Wagen in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Feuerwehrleute befreiten ihn aus seinem Fahrzeug. Warum es zum Unfall kam, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt einer Polizeisprecherin zufolge nun zur Unfallursache. Die Straße wurde zwischenzeitlich gesperrt.