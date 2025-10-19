weather wolkig
Kriminalität Unbekannte beschädigen Auto zwei Nächte in Folge

In Annaberg-Buchholz steht ein Auto in Flammen – nur einen Tag zuvor waren bereits die Reifen des Wagens zerstochen worden.

Von dpa 19.10.2025, 13:09
Robert Michael/dpa

Annaberg-Buchholz - Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit ist ein und dasselbe Auto in Annaberg-Buchholz im Erzgebirge attackiert worden. Am Samstagabend brannte der Wagen, in der Nacht zuvor waren an dem Auto bereits mehrere Reifen zerstochen worden. Wie die Polizei mitteilte, sind die Hintergründe des Falls noch unklar.

Das Feuer griff auch auf zwei daneben abgestellte Fahrzeuge über. Verletzt wurde niemand, der Schaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. Nun wird wegen Sachbeschädigung und wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittelt, die Polizei prüft Hinweise auf mögliche Täter.