Oranienburg und Bad Freienwalde: Wer setzt sich durch – AfD, SPD oder CDU? Die Stichwahlen könnten Brandenburgs Bürgermeister-Landschaft verändern.

Oranienburg/Bad Freienwalde - Wer die neue Oberbürgermeisterin in Oranienburg wird, entscheidet sich an diesem Sonntag. In die Stichwahl gehen Jennifer Collin-Feeder (SPD) und Anja Waschkau (AfD). Keine der sieben Bewerberinnen und Bewerber hatte im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht. Auch der amtierende Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) lag mit 13,2 Prozent deutlich hinter Waschkau (28,1) und Collin-Feeder (19,1).

Knapp 40.300 Einwohner der Stadt im Landkreis Oberhavel südlich von Berlin sind wahlberechtigt. Sollte die AfD-Kandidatin gewinnen, gäbe es nach Arne Raue in Jüterbog wieder ein AfD-Stadtoberhaupt in Brandenburg. Der Verfassungsschutz Brandenburg stuft den Landesverband der AfD als gesichert rechtsextremistisch ein.

Auch in Bad Freienwalde im Landkreis Märkisch-Oderland wird am Sonntag ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Hier stehen Frank Vettel (AfD) und Ulrike Heidemann (CDU) in der Stichwahl.