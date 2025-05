Bautzen - Nach einem Überholmanöver ist ein 49 Jahre alter Autofahrer in der Nähe der tschechischen Grenze aus seinem Auto geschleudert worden und gestorben. Der Mann kam am Donnerstagabend in Sohland (Landkreis Bautzen) auf der B98 beim Wiedereinordnen nach dem Überholen von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Im Graben stieß er mit seinem Wagen gegen eine dort stehende Mauer. Er wurde aus dem Auto geschleudert und starb noch am Unfallort.

Neben Feuerwehr und Rettungsdienst kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Straße war drei Stunden lang voll gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrverhalten des Fahrers vor dem Unfall machen können, bittet die Polizei um Hinweise.